В Україні вже восени домінуватиме штам "Дельта", - лікар-епідеміолог

Про це вона повідомила в коментарі РБК-Україна, передає Еспресо.TV.



За її словами, якщо в певних країнах, в тому числі в Україні, люди не захищені, бо не перехворіли і не вакциновані, то є ніша, куди вірус буде поширюватись.



"Спалах коронавірусу, я думаю, буде на початку осені. В принципі, скоріш за все, буде превалювати варіант вірусу "Дельта". Бо він вже є в Україні. Бо він в багатьох країнах світу. Однієї з властивостей цього штаму є те, що він швидко поширюється", - зазначила лікар-епідеміолог.

Нагадаємо, що у на Закарпатті у 6 людей, що приїхали з Росії, підозрюють штам Delta.

Крім того, дві дози Pfizer показали 88% ефективності від штаму "Дельта".