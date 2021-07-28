В Україні вже восени домінуватиме штам "Дельта", - лікар-епідеміолог
Лікар-епідеміолог Людмила Мухарська прогнозує спалах коронавірусу в Україні восени
Про це вона повідомила в коментарі РБК-Україна, передає Еспресо.TV.
За її словами, якщо в певних країнах, в тому числі в Україні, люди не захищені, бо не перехворіли і не вакциновані, то є ніша, куди вірус буде поширюватись.
"Спалах коронавірусу, я думаю, буде на початку осені. В принципі, скоріш за все, буде превалювати варіант вірусу "Дельта". Бо він вже є в Україні. Бо він в багатьох країнах світу. Однієї з властивостей цього штаму є те, що він швидко поширюється", - зазначила лікар-епідеміолог.
- Нагадаємо, що у на Закарпатті у 6 людей, що приїхали з Росії, підозрюють штам Delta.
- Крім того, дві дози Pfizer показали 88% ефективності від штаму "Дельта".
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