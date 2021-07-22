Дві дози Pfizer показали 88% ефективності від штаму "Дельта", - вчені

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в New England Journal of Medicine, передає "Укрінформ".



Ефективність вакцини Pfizer (BNT162b2) від нового штаму "Дельта" після повного курсу імунізації із двох доз препарату становить 88,0%, у той час як дві дози цієї вакцини захищали від штаму "Альфа" на 93,7%.

Згідно з дослідженням, дві дози вакцини Astra Zeneca (ChAdOx1 nCoV-19) захищають від штаму "Дельта" на 67,0% порівняно з 74,5% захисту від попередньо розповсюдженого штаму "Альфа" .

"Ми помітили лише незначні розбіжності в ефективності вакцин щодо варіанту "Дельта" порівняно з варіантом "Альфа" після отримання двох доз вакцин", - зазначили вчені.

Різниця є більшою у тому, що стосується боротьби вакцин зі штамом "Дельта" після введення лише однієї дози кожного з препаратів.

Одна доза вакцини Pfizer виявилася ефективною від цього штаму лише на 36%, а одна доза препарату Astra Zeneca показала ефективність 30%.

"Наше дослідження щодо послабленої ефективності після першої дози підтвердить намагання щодо максимального двохдозного введення вакцини серед вразливих груп населення на тлі циркуляції штаму "Дельта" , - сказали вчені.

Нагадаємо що в Олександрівській лікарні Києва виявлено шість випадків штаму COVID-19 "Дельта" у пацієнтів від 21 до 73 років.