У київській Олександрівській лікарні виявлено шість випадків штаму "Дельта"

Про це у Facebook повідомила пресслужба Департаменту охорони здоров'я Києва.



"В Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків COVID-19 штаму Дельта. Дослідження проведені завдяки спеціальну закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму реактиви", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що наразі біоматеріал переданий для підтвердження у Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).



За словами директорки Департаменту Валентини Гінзбург, що штам Дельта був виявлений у пацієнтів від 21 до 73 років.



Вона додала, що наразі українським медикам відомо про штам Дельта більше не з практики, а з досвіду іноземних колег, з якими столичні лікарі постійно спілкуються. Дельта відрізняється високою заразливістю, коротшим інкубаційним періодом та агресивнішим протіканням.

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