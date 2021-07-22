У київській Олександрівській лікарні виявлено шість випадків штаму "Дельта"
В Олександрівській лікарні Києва виявлено шість випадків штаму COVID-19 "Дельта" у пацієнтів від 21 до 73 років
Про це у Facebook повідомила пресслужба Департаменту охорони здоров'я Києва.
"В Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків COVID-19 штаму Дельта. Дослідження проведені завдяки спеціальну закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму реактиви", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі біоматеріал переданий для підтвердження у Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).
За словами директорки Департаменту Валентини Гінзбург, що штам Дельта був виявлений у пацієнтів від 21 до 73 років.
Вона додала, що наразі українським медикам відомо про штам Дельта більше не з практики, а з досвіду іноземних колег, з якими столичні лікарі постійно спілкуються. Дельта відрізняється високою заразливістю, коротшим інкубаційним періодом та агресивнішим протіканням.
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