В Україні за добу вакцинували від коронавірусу 216 129 людей
У п'ятницю, 3 грудня, в Україні щеплення від COVID-19 отримали 216 129 осіб
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За даними МОЗ, 3 грудня першу дозу отримали 75 557 людей, повністю імунізовані – 140 572 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 685 627 людей, з них отримали першу дозу – 13 685 625 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 690 062 людини. Загалом проведено 25 375 687 щеплень.
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