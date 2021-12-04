В Україні за добу вакцинували від коронавірусу 216 129 людей

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За даними МОЗ, 3 грудня першу дозу отримали 75 557 людей, повністю імунізовані – 140 572 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 685 627 людей, з них отримали першу дозу – 13 685 625 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 690 062 людини. Загалом проведено 25 375 687 щеплень.



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