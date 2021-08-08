В Україні за добу вакцинували від коронавірусу 79 тисяч людей

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Першу дозу отримали 50 993 людини, повністю імунізовані - 27 972 особи.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 106 085 людей, з них отримали одну дозу – 4 106 083 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 381 190 людей. Загалом проведено 6 487 273 щеплення.

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