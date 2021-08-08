В Україні за добу вакцинували від коронавірусу 79 тисяч людей
У суботу, 7 серпня, в Україні щеплення від COVID-19 отримали 78 965 осіб
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Першу дозу отримали 50 993 людини, повністю імунізовані - 27 972 особи.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 106 085 людей, з них отримали одну дозу – 4 106 083 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 381 190 людей. Загалом проведено 6 487 273 щеплення.
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