В Україні за добу зафіксовано 24 518 нових випадків COVID-19
За добу, 12 лютого, в Україні лабораторно підтверджено 24 518 нових випадків захворювання на коронавірус
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Зазначається, що за добу, 12 лютого, було зафіксовано 24 518 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них серед дітей – 1 961, медпрацівників – 329.
Також за минулу добу госпіталізовано 3 935 осіб, летальних випадків – 140, одужало – 8 288 людей.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 525 700 осіб, летальних випадків – 102 808.
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