В Україні за добу зафіксовано 24 518 нових випадків COVID-19

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що за добу, 12 лютого, було зафіксовано 24 518 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них серед дітей – 1 961, медпрацівників – 329.

Також за минулу добу госпіталізовано 3 935 осіб, летальних випадків – 140, одужало – 8 288 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 525 700 осіб, летальних випадків – 102 808.

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