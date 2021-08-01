В Україні за добу зафіксовано 484 нові випадки COVID-19
Впродовж доби, 31 липня, в Україні було лабораторно підтверджено 484 нові випадки інфікування коронавірусом
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у facebook.
За добу 31 липня було госпіталізовано 473 особи, зафіксовано 6 летальних випадків, одужала 131 особа.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.
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