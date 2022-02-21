В Україні за добу зафіксували понад 13 тис. випадків COVID-19

Про це свідчать дані МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 734 333 особи;

одужало – 3 952 363 особи;

летальних випадків – 104 645;

проведено ПЛР-тестувань – 19 390 438.

За добу 20 лютого в Україні:

зафіксовано 13 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 254, медпрацівників – 151);

17 172 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу дозу – 7 965 людей, додаткову дозу отримали 78 людей, бустерну дозу – 4 360 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 886 осіб;

летальних випадків – 127;

одужало – 13 904 особи.

Загалом проведено 31 497 378 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 15 680 361 людина, отримали дві дози – 15 121 999 людей, отримали додаткову дозу – 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 2297;

Вінницька область – 140;

Волинська область – 443;

Дніпропетровська область – 1353;

Донецька область – 593;

Житомирська область – 480;

Закарпатська область – 137;

Запорізька область – 564;

Івано-Франківська область – 126;

Київська область – 484;

Кіровоградська область – 313;

Луганська область – 188;

Львівська область – 290;

Миколаївська область – 1099;

Одеська область – 1011;

Полтавська область – 502;

Рівненська область – 251;

Сумська область – 251;

Тернопільська область – 156;

Харківська область – 911;

Херсонська область – 582;

Хмельницька область – 203;

Черкаська область – 633;

Чернівецька область – 184;

Чернігівська область – 368.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



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