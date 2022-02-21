В Україні за добу зафіксували понад 13 тис. випадків COVID-19
В Україні за минулу добу, 20 лютого, зафіксували 13 562 випадків коронавірусу, з них серед дітей – 1 254, медпрацівників – 151
Про це свідчать дані МОЗ.
За весь час пандемії в Україні:
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захворіло – 4 734 333 особи;
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одужало – 3 952 363 особи;
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летальних випадків – 104 645;
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проведено ПЛР-тестувань – 19 390 438.
За добу 20 лютого в Україні:
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зафіксовано 13 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 254, медпрацівників – 151);
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17 172 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу дозу – 7 965 людей, додаткову дозу отримали 78 людей, бустерну дозу – 4 360 людей.
Також за минулу добу:
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госпіталізовано – 1 886 осіб;
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летальних випадків – 127;
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одужало – 13 904 особи.
Загалом проведено 31 497 378 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 15 680 361 людина, отримали дві дози – 15 121 999 людей, отримали додаткову дозу – 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2297;
Вінницька область – 140;
Волинська область – 443;
Дніпропетровська область – 1353;
Донецька область – 593;
Житомирська область – 480;
Закарпатська область – 137;
Запорізька область – 564;
Івано-Франківська область – 126;
Київська область – 484;
Кіровоградська область – 313;
Луганська область – 188;
Львівська область – 290;
Миколаївська область – 1099;
Одеська область – 1011;
Полтавська область – 502;
Рівненська область – 251;
Сумська область – 251;
Тернопільська область – 156;
Харківська область – 911;
Херсонська область – 582;
Хмельницька область – 203;
Черкаська область – 633;
Чернівецька область – 184;
Чернігівська область – 368.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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