Про це повідомила ДСНС у телеграмі.

"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 142 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 1520 вибухонебезпечних предметів. Обстежено територію площею 68 гектарів", - зазначили у відомстві.

Найчастіше піротехніки працювали на Харківщині - 8705 разів, Київщині - 6279, Чернігівщині - 3823, Миколаївщині - 1654, Сумщині - 1200, Черкащині - 990.

Від початку повномасштабної війни РФ проти України знешкодили 219 678 вибухонебезпечних предметів і 1752 кг вибухівки, зокрема 2114 авіаційних бомб. Також піротехніки обстежили територію завбільшки 71 780 га.

У ДСНС закликали відразу телефонувати за номером 101 у разі виявлення підозрілого предмета чи вибухівки.

24 вересня в Україні знешкодили 1227 вибухонебезпечних предметів і 45 кг вибухівки.

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