В Україні за добу знешкодили 1520 вибухонебезпечних предметів
Українські піротехніки 30 вересня обстежили 68 га території та знешкодили 1520 вибухонебезпечних предметів
Про це повідомила ДСНС у телеграмі.
"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 142 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 1520 вибухонебезпечних предметів. Обстежено територію площею 68 гектарів", - зазначили у відомстві.
Найчастіше піротехніки працювали на Харківщині - 8705 разів, Київщині - 6279, Чернігівщині - 3823, Миколаївщині - 1654, Сумщині - 1200, Черкащині - 990.
Від початку повномасштабної війни РФ проти України знешкодили 219 678 вибухонебезпечних предметів і 1752 кг вибухівки, зокрема 2114 авіаційних бомб. Також піротехніки обстежили територію завбільшки 71 780 га.
У ДСНС закликали відразу телефонувати за номером 101 у разі виявлення підозрілого предмета чи вибухівки.
- 24 вересня в Україні знешкодили 1227 вибухонебезпечних предметів і 45 кг вибухівки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.68
Купівля 40.68Продаж 41.64
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.47
- Актуальне
- Важливе