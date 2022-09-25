Про це повідомило МВС України в телеграмі.

"Протягом минулої доби саперами ДСНС знешкоджено 1227 вибухонебезпечних предметів і 45 кг вибухової речовини. Обстежено територію площею 68 га", - наголосили в міністерстві.

У разі виявлення вибухонебезпечних предметів рятувальники закликають не чіпати їх, а телефонувати на номер 101.

23 вересня піротехніки обстежили 46 га території та знешкодили 867 вибухонебезпечних предметі, зокрема авіабомбу.

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