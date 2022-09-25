В Україні за добу знешкодили 1227 вибухонебезпечних предметів
Українські сапери протягом 24 вересня знешкодили 1227 вибухонебезпечних предметів і 45 кг вибухівки
Про це повідомило МВС України в телеграмі.
"Протягом минулої доби саперами ДСНС знешкоджено 1227 вибухонебезпечних предметів і 45 кг вибухової речовини. Обстежено територію площею 68 га", - наголосили в міністерстві.
У разі виявлення вибухонебезпечних предметів рятувальники закликають не чіпати їх, а телефонувати на номер 101.
- 23 вересня піротехніки обстежили 46 га території та знешкодили 867 вибухонебезпечних предметі, зокрема авіабомбу.
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