Українські піротехніки за добу знешкодили 867 вибухонебезпечних предметів
В Україні 23 вересня піротехніки обстежили 46 га території та знешкодили 867 вибухонебезпечних предметі, зокрема аіабомбу
Про це повідомило МВС України в телеграмі.
Найчастіше піротехніки працювали на Харківщині - 8265 разів, Київщині - 6181, Чернігівщині - 3748, Миколаївщині - 1626, Сумщині - 1176, Черкащині - 985.
"Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на території України знешкоджено 208 838 вибухонебезпечний предмет (зокрема 2111 авіаційних бомб). Обстежено територію площею 71 273 га", - наголосили в МВС.
- 6 вересня в ДСНС повідомляли, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну майже половина території держави була забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами й залишилося розмінувати 185 тис. кв. км.
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