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Через вторгнення РФ майже пів України було забруднено вибухонебезпечними предметами, залишилося розмінувати 185 тис. кв. км, - ДСНС

7 вересня, 2022 середа
06:51
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Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну майже половина території держави була забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами

Про це заявив н ДСНС України Олег Бондарь, передає пресслужба відомства.

"На цей час вдалося зменшити площу потенційно небезпечної території із 300 тис. кв. км до 185 тис. кв. км. Однак ситуація ускладнюється постійними обстрілами територій на напрямках Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Одеської, Сумської та Миколаївської областей", - повідомляє ДСНС.

У відомстві зазначили, що значну проблему також становить забруднення мінами і вибухонебезпечними предметами річок, водойм та водосховищ України, прибережних акваторій Азовського і Чорного морів, гідротехнічних споруд і морських портів.

За даними ДСНС, загальна площа потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами акваторій України становить близько 16 тис. кв. км.

З 24 лютого 2022 року в Україні виявлено, вилучено і знешкоджено 192 230 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 2106 авіаційних бомб, обстежено 69 856 гектарів.

Олег Бондарь зазначив, що станом на 6 вересня також обстежено 48 630 гектарів земель сільськогосподарського призначення на деокупованих територіях України.

Начальник Управління піротехнічних робіт і гуманітарного розмінування додав, що для гуманітарного розмінування у ДСНС діють понад 160 піротехнічних відділень загальною чисельністю близько 1000 осіб.

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