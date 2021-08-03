В Україні за добу зробили 125 тис. щеплень від коронавірусу
2 серпня 125 161 людина щеплена проти COVID-19
Про це свідчать дані МОЗ,
Першу дозу отримали 70 344 людини, завершили вакцинацію - 54 817 людей.
2 серпня працювали: 751 бригада, 2 174 пункти щеплення; 251 центр вакцинації.
Від початку кампанії щеплено 3 669 513 людини, пройшли повний курс вакцинації – 2 088 433 особи. Всього зроблено 5 757 944 щеплення.
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