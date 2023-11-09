В Україні заборонили трансляцію 16 медіасервісів, пов'язаних з РФ. Перелік

Про це йдеться на сайті Нацради.

Вказано, що підставою для заборони низки сервісів стала невідповідність структури їхньої власності або спрямованість на російську аудиторію. Зокрема, йдеться про доменне ім'я з РФ, використання за замовчуванням російської мови інтерфейсу та спрямування реклами на аудиторію з РФ. Крім того, правила користування та політика цих сервісів базується на законодавстві Росії.

Серед підстав заборони також доступ до перегляду іноземних лінійних медіа, поширення яких на території України обмежується відповідно до вимог статті 121 Закону "Про медіа" та програм, у яких беруть участь особи, що становлять загрозу нацбезпеці України.

До переліку заборонених в Україні медіасервісів внесли:

24ТВ (24TV)

Амедиатека (Amediateka)

Baskino

Filmix

HD REZKA

KINOGO

Kinokrad

Kinotochka

KinoZapas

Kion

Viju

ГидОнлайн

Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)

Смотрёшка (Smotreshka)

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain)

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno)

У Нацраді повідомили, що таким чином станом на 9 листопада до переліку сервісів РФ вже внесено 22 медіасервіси.