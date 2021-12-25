В Україні зафіксовано 5 276 нових випадків захворювання на коронавірус, 268 людей померло
У п'ятницю, 24 грудня, в Україні лабораторно підтверджено 5 276 нових випадків захворювання на COVID-19, 268 людей померло
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у facebook.
За добу 24 грудня в Україні зафіксовано 5 276 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
За минулу добу госпіталізовано 1 689 осіб, летальних випадків – 268, одужало – 15 639 людей.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 642 314 осіб, одужало – 3 423 933 людини, летальних випадків – 94 700.
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