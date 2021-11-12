В Україні зафіксували понад 24 тис. нових випадків коронавірусу та 750 смертей за добу

Про це передає пресслужба МОЗ.

Так, 24 058 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні за 11 листопада 2021 року. Зокрема, захворіли 1616 дітей та 468 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 318 осіб;

летальних випадків – 750;

одужало – 21 941 особа;

здійснено тестувань за добу – 128 108 (зокрема методом ПЛР – 61 714, методом ІФА – 17 057);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 49 337.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 179 577 осіб;

одужало – 2 594 679 осіб;

летальних випадків – 75 607;

проведено ПЛР-тестувань – 15 128 821.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1802), Дніпропетровській (1867), Одеській (1816), Донецькій (1348) і Полтавській (1257) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1802 випадки;

Вінницька область – 1000 випадків;

Волинська область – 719 випадків;

Дніпропетровська область – 1867 випадків;

Донецька область – 1348 випадків;

Житомирська область – 737 випадків;

Закарпатська область – 526 випадків;

Запорізька область – 1111 випадків;

Івано-Франківська область – 890 випадків;

Київська область – 970 випадків;

Кіровоградська область – 169 випадків;

Луганська область – 436 випадків;

Львівська область – 1154 випадки;

Миколаївська область – 972 випадки;

Одеська область – 1816 випадків;

Полтавська область – 1257 випадків;

Рівненська область – 1012 випадків;

Сумська область – 927 випадків;

Тернопільська область – 659 випадків;

Харківська область – 1042 випадки;

Херсонська область – 584 випадки;

Хмельницька область – 1090 випадків;

Черкаська область – 822 випадки;

Чернівецька область – 351 випадок;

Чернігівська область – 797 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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