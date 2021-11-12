В Україні зафіксували понад 24 тис. нових випадків коронавірусу та 750 смертей за добу
В Україні за минулу добу, 11 листопада, заразились коронавірусом 24 058 людей, з них 1 616 – діти
Про це передає пресслужба МОЗ.
Так, 24 058 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні за 11 листопада 2021 року. Зокрема, захворіли 1616 дітей та 468 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 318 осіб;
- летальних випадків – 750;
- одужало – 21 941 особа;
- здійснено тестувань за добу – 128 108 (зокрема методом ПЛР – 61 714, методом ІФА – 17 057);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 49 337.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 179 577 осіб;
- одужало – 2 594 679 осіб;
- летальних випадків – 75 607;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 128 821.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1802), Дніпропетровській (1867), Одеській (1816), Донецькій (1348) і Полтавській (1257) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1802 випадки;
Вінницька область – 1000 випадків;
Волинська область – 719 випадків;
Дніпропетровська область – 1867 випадків;
Донецька область – 1348 випадків;
Житомирська область – 737 випадків;
Закарпатська область – 526 випадків;
Запорізька область – 1111 випадків;
Івано-Франківська область – 890 випадків;
Київська область – 970 випадків;
Кіровоградська область – 169 випадків;
Луганська область – 436 випадків;
Львівська область – 1154 випадки;
Миколаївська область – 972 випадки;
Одеська область – 1816 випадків;
Полтавська область – 1257 випадків;
Рівненська область – 1012 випадків;
Сумська область – 927 випадків;
Тернопільська область – 659 випадків;
Харківська область – 1042 випадки;
Херсонська область – 584 випадки;
Хмельницька область – 1090 випадків;
Черкаська область – 822 випадки;
Чернівецька область – 351 випадок;
Чернігівська область – 797 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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