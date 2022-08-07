В Україні запрацює ще один морський порт

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Наступного тижня плануємо долучити до "зернової ініціативи" і порт Південний. Працюючий коридор з трьох портів - Одеса, Чорноморськ та Південий - дасть нам змогу протягом місяця вийти на 3 млн тонн експорту української агропродукції", - написав Найєм.

Станом на вечір 6 серпня: з двох українських портів всього вийшло чотири судна. Один вирушив з порту Одеса і три з порту Чорноморськ.

Нагадаємо, вранці 5 серпня з портів Одещини вирушив караван суден з українським збіжжям: на борту трьох балкерів 57 тисяч тонн української кукурудзи.

Ввечері 6 серпня повідомлялось, що перше судно з каравану з трьох кораблів, що вийшли з України, уже прибуло до Стамбула, де невдовзі відбудеться його перевірка.

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