В Україні запустили бот "Перевірка" для перевірки новин на правдивість, - Центр при РНБО
В Україні з'явився фактчек-бот "Перевірка", котрий виявляє фейки та пропаганду в соцмережах, медіа й політиці
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
"Центр протидії дезінформації при РНБО України рекомендує новий фактчек-бот "Перевірка". Це бот-рятівник від фейкових новин, неперевіреної інформації, відвертої брехні, пропаганди РФ. Він допоможе розрізнити фейкові новини у соцмережах, у політиці, визначити фейкові новини російських ЗМІ, спрямовані на боротьбу з Україною", - ідеться в заяві.
Для перевірки новини потрібно надіслати її боту. Посилання отримує команда, котра завдяки штучному інтелекту вміє швидко перевіряти великий обсяг інформації й надсилає відповідь за кілька хвилин.
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