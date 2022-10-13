В Україні запустили додаток "єППО", в якому можна повідомляти про повітряні цілі
Відтепер повідомляти про крилаті ракети чи ворожий безпілотник українцям можна в додатку "єППО"
Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Запустили додаток "єППО" – він допоможе обороняти наше небо. Тепер кожен українець може долучитися до протиракетної та протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.
Українців просять, якщо ви побачили повітряну ціль - крилаті ракети чи дрон ворога, необхідно повідомити про це в "єППО". Відкривши застосунок виберіть тип цілі, направте телефон у напрямку її руху та натисніть червону кнопку. Доповнить інформацію про геолокацію: "І сили ППО зможуть збити об’єкт".
Розробка програми узгоджена з командуванням ОК "Південь" та старшими офіцерами Повітряних сил.
Застосунок "єППО" вже доступний для завантаження для android, а невдовзі і для iOS.
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13 жовтня в західних областях України під час повітряної тривоги лунали вибухи. Деякі ворожі ракети ППО вдалося збити, однак є і влучання. У другій половині дня російські окупанти з акваторії Чорного моря атакували об’єкти у західному регіоні країни.
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