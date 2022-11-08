В Україні запустили онлайн-платформу Nadiyno для екстреної допомоги з цифрової безпеки

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

"Ми опинилися в першій у світі кібервійні, де країна-агресор використовує технології, пропаганду, дезінформацію та цифрові інструменти як справжню зброю. Тому кожен з нас мусить опанувати прості правила з цифрової безпеки, щоб підтримувати безпеку і стійкість як власного цифрового простору, так і цифрового фронту країни", - пише пресслужба.

Повідомляється, що онлайн-платформа Nadiyno посилить безпеку та захистить від віртуальних загроз, підвищить цифрову грамотність користувачів, а також надасть поради із захисту персональних даних і підтримку на гарячій лінії.

Крім того, рекомендації зможуть отримати й жителі тимчасово захоплених територій України. До прикладу, які месенджери варто обрати для спілкування, як підготуватися до перевірки смартфона та уникнути прослуховування в окупації.

"Розповідайте про проєкт знайомим та захищайте свої дані надійно", - додають в Мінцифрі.

Проєкт "Цифрова екстрена підтримка громадянського суспільства в Україні" створений від громадської організації "Інтерньюз-Україна" за фінансування Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади. Інформаційними партнерами стали Мінцифра та національний проєкт Дія.Цифрова освіта.

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