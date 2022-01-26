В Україні зареєстрували пігулки "Молнупіравір" для лікування COVID-19

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



"Ми почали готуватися до чергової хвилі ковіду заздалегідь. Тому ще минулого року розпочали перемовини щодо закупівлі 300 тис. курсів препарату “Молнупіравір”. Нині МОЗ завершило реєстрацію препарату, тому очікуємо його постачання найближчим часом", - зазначив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.



МОЗ інформує, що "Молнупіравір" - це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, і так запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат - це пігулки, тому не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.



У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Україна закупить 300 тис. курсів препарату "Молнупіравір" проти COVID-19.

Компанія Merck заявила про ефективність пігулок "Молнупіравір" проти штаму коронавірусу "Омікрон".

25 січня очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що наступного тижня в Україні зареєструють пігулки від коронавірусу "Молнупіравір".