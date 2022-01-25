Наступного тижня в Україні планують зареєструвати COVID-препарат "Молнупіравір", - МОЗ

Про це він повідомив на брифінгу за підсумками засідання РНБО.



"Наступного тижня в Україні зареєструють антивірусний препарат прямої дії проти коронавірусу "Молнупіравір", який зайшов на реєстрацію в країну", - розповів міністр.



Він зауважив, що після реєстрації лікарського засобу заплановане його швидке розповсюдження Україною. За словами Ляшка, це відбудеться протягом 7-10 днів.



"Постачання в країну, передача лікарням для амбулаторного лікування, оскільки цей препарат перешкоджає переходу захворювання на більш важку форму", - наголосив голова МОЗ.





Нагадаємо, раніше повідомляли, що Україна закупить 300 тис. курсів препарату "Молнупіравір" проти COVID-19.

Компанія Merck заявила про ефективність пігулок "Молнупіравір" проти штаму коронавірусу "Омікрон".

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