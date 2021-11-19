В Україні затримали ексватажка "спецпідрозділу МДБ ЛНР"
СБУ затримала російського найманця, який перебував у розшуку через участь у війні проти України
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Він очолював бойову тактичну групу у складі окремої бригади спецпризначення "Одеса" так званого МДБ ЛНР і брав участь у захопленні Луганського аеропорту, банків і помешкань мирних мешканців.
Також затриманий координував пошук і затримання громадян з проукраїнськими поглядами у ОРЛО, налагоджував взаємодію найманців із російськими кураторами.
Через сварку з іншими ватажками незаконних угруповань окупантів утік до РФ.
Його підозрюють у скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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