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В Україні зменшується кількість тих, хто вважає, що країна рухається у правильному напрямку, - опитування

28 вересня, 2023 четвер
14:23
Суспільство опитування

Згідно з дослідженням, 61% опитаних в Україні вважають, що країна рухається у правильному напрямку. Однак спостерігається зменшення кількості тих, хто поділяє цю думку

Про це йдеться у дослідженні Соціологічної групи Рейтинг.

Дослідження показало, що 61% опитаних в Україні вважають, що країна рухається у правильному напрямку. Проте, 23% опитаних мають протилежну думку, а 16% не змогли визначитися.

"Наразі спостерігається зменшення кількості тих, хто оцінює напрямок розвитку країни як правильний. У всіх регіонах та серед всіх вікових груп продовжує переважати оцінка напрямку як правильного", – йдеться в матеріалі.

На фото: опитування

Фото: Рейтинг

Однак, у всіх регіонах та серед усіх вікових груп домінує позитивна оцінка напрямку розвитку країни. Зокрема у східних регіонах 65% вважає, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку, водночас найменше - на заході, там 58%. У спрямуванні сумніваються також більше у західних областях.

Молодь найбільше підтримує справи країни - 64% опитаних, а люди середнього віку 36-50 років усього 57%.

На фото: опитування

Фото: Рейтинг

Аудиторія дослідження включала українців віком 18 років і старше з усіх областей країни, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та Донеччини, а також територій, де на момент опитування не було українського мобільного зв’язку. Вибіркова сукупність складала 1000 респондентів. Опитування проводилося за методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 3.1%.

Дослідження проводилося з 5 по 7 вересня 2023 року.

  • За результатами попереднього опитування, найчастіше патріотичні дії вважають допомогою Україні фінансово та спілкування мовою. Лише третина вважають - військову службу на фронті.  
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