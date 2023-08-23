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Головна Суспільство Опитування: близько 45% респондентів вважають патріотизмом донатити й розмовляти українською, а 33% - служити на фронті

Опитування: близько 45% респондентів вважають патріотизмом донатити й розмовляти українською, а 33% - служити на фронті

23 серпня, 2023 середа
15:16
Суспільство військовий з сином, ЗСУ

За результатами опитування, найчастіше патріотичні дії - це допомога Україні фінансово та спілкування мовою. Лише третина вважають - військову службу на фронті

Про це йдеться у дослідженні до Дня Незалежності "Уявлення про патріотизм та майбутнє України" Соціологічної групи Рейтинг.

"У питанні, що вважають ознаками патріотизму, більшість опитаних обрали варіанти донатити й волонтерити (46%) та розмовляти українською мовою (45%). Близько третини віднесли до патріотизму служити на фронті, залишатися, працювати й вести бізнес під час війни в України, більше чверті – цікавитися історією України", – йдеться у матеріалі.

Ще 9-14% опитаних обрали купувати українські товари, споживати український контент, займатися громадською діяльністю. Трохи менше – ходити в українську церкву, знати слова гімну та носити українську символіку.

Патріотизм для опитаних, які проживають зараз в Україні, це перебувати, працювати й розвивати бізнес в умовах війни. Для біженців за кордоном – це допомагати фінансово і волонтерити, досліджувати її історію, брати участь у громадському житті, споживати українські продукти й контент. Спілкування українською мовою є патріотичним для обох груп.

Наймолодші обирали донатити, волонтерити, служити на фронті, цікавитися історією України та залучатися до громадської діяльності. Для людей середнього віку патріотизм – це праця і бізнес в країні. Жінки бачать патріотизм у допомозі Україні та спілкуванні українською, чоловіки – у службі на фронті та присутності в країні.

Повідомляється, що україномовним респондентам патріотично спілкуватися українською, а російськомовним – працювати й розвивати бізнес в Україні.

Фото: Скрін

Більшість опитаних в Україні відчувають гордість, а біженців за кордоном - емоції суму і страху

Гордість за Україну – це найпоширеніша емоція серед респондентів – 74%. Сум – друга за частотою емоція – 43%. 17% респондентів відчувають страх, коли думають про країну, 13% – гнів, 10% – радість, 7% – сором, 5% – зацікавленість, 1% – байдужість.

Опитані, які живуть в Україні, частіше пишаються нею. Біженці за кордоном більше сумують і бояться. Гордість частіше виражали найстарші опитані, а сум і страх – люди середнього віку. Жінки були більш схильні до гордості, суму і страху, а чоловіки – до гніву, радості і сорому. Гордість частіше демонстрували ті, хто спілкується українською або двома мовами. Сумом частіше ділилися ті, хто спілкується російською.

Фото: Скрін

  • У липні 2023 року Фонд "Демократичні ініціативи" та Київський міжнародний інститут соціології за підтримки Празького центру громадянського суспільства провели загальнонаціональне соціологічне дослідження щодо адаптації українців до війни та сприйняття дій влади зі зміцнення обороноздатності. Понад 61% українців вважають, що перемагати Росію найбільше заважає корупція на закупівлях для ЗСУ.
  • За даними опитування, більшість внутрішніх переселенців у Одесі, а це 70,4%, планують повернутися додому після завершення активних бойових дій у них вдома.  
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Військові новини
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