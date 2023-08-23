Опитування: близько 45% респондентів вважають патріотизмом донатити й розмовляти українською, а 33% - служити на фронті

Про це йдеться у дослідженні до Дня Незалежності "Уявлення про патріотизм та майбутнє України" Соціологічної групи Рейтинг.

"У питанні, що вважають ознаками патріотизму, більшість опитаних обрали варіанти донатити й волонтерити (46%) та розмовляти українською мовою (45%). Близько третини віднесли до патріотизму служити на фронті, залишатися, працювати й вести бізнес під час війни в України, більше чверті – цікавитися історією України", – йдеться у матеріалі.

Ще 9-14% опитаних обрали купувати українські товари, споживати український контент, займатися громадською діяльністю. Трохи менше – ходити в українську церкву, знати слова гімну та носити українську символіку.

Патріотизм для опитаних, які проживають зараз в Україні, це перебувати, працювати й розвивати бізнес в умовах війни. Для біженців за кордоном – це допомагати фінансово і волонтерити, досліджувати її історію, брати участь у громадському житті, споживати українські продукти й контент. Спілкування українською мовою є патріотичним для обох груп.

Наймолодші обирали донатити, волонтерити, служити на фронті, цікавитися історією України та залучатися до громадської діяльності. Для людей середнього віку патріотизм – це праця і бізнес в країні. Жінки бачать патріотизм у допомозі Україні та спілкуванні українською, чоловіки – у службі на фронті та присутності в країні.

Повідомляється, що україномовним респондентам патріотично спілкуватися українською, а російськомовним – працювати й розвивати бізнес в Україні.

Фото: Скрін

Більшість опитаних в Україні відчувають гордість, а біженців за кордоном - емоції суму і страху

Гордість за Україну – це найпоширеніша емоція серед респондентів – 74%. Сум – друга за частотою емоція – 43%. 17% респондентів відчувають страх, коли думають про країну, 13% – гнів, 10% – радість, 7% – сором, 5% – зацікавленість, 1% – байдужість.

Опитані, які живуть в Україні, частіше пишаються нею. Біженці за кордоном більше сумують і бояться. Гордість частіше виражали найстарші опитані, а сум і страх – люди середнього віку. Жінки були більш схильні до гордості, суму і страху, а чоловіки – до гніву, радості і сорому. Гордість частіше демонстрували ті, хто спілкується українською або двома мовами. Сумом частіше ділилися ті, хто спілкується російською.

Фото: Скрін