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Понад 80% громадян Південної Кореї проти постачання зброї Україні, - опитування

Світлана Кравченко
27 листопада, 2024 середа
14:14
Світ

82% мешканців Південної Кореї виступають проти надання Україні військової допомоги

Зміст

Про це пише Reuters, посилаючись на результати жовтневого опитування Gallup Korea.

Як зазначається, це опитування провели на тлі заяви президента України Володимира Зеленського про те, що Україна планує надіслати Сеулу запит про надання зброї, включаючи артилерію та систему протиповітряної оборони.

Водночас джерела Reuetrs указують, що перемога Дональда Трампа на виборах у США внесла невизначеність у ці переговори.

Згідно з результатами опитування, 82% мешканців Північної Кореї проти надання Україні зброї. Разом із тим більшість корейців визнають, що посилення зв’язків між Росією та КНДР становить загрозу для Сеулу.

  • Нещодавно міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юл, відповідаючи на запитання, чи може Сеул надати Україні зброю у відповідь на допомогу КНДР Росії, заявив, що розглядаються всі можливі сценарії.
  • 27 листопада українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим приїхала до столиці Південної Кореї, щоб попросити зброю для протистояння Росії у війні.
Теги:
Новини
Україна
зброя
Південна Корея
Війна з Росією
зброя для України
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