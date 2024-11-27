Понад 80% громадян Південної Кореї проти постачання зброї Україні, - опитування

Про це пише Reuters, посилаючись на результати жовтневого опитування Gallup Korea.

Як зазначається, це опитування провели на тлі заяви президента України Володимира Зеленського про те, що Україна планує надіслати Сеулу запит про надання зброї, включаючи артилерію та систему протиповітряної оборони.

Водночас джерела Reuetrs указують, що перемога Дональда Трампа на виборах у США внесла невизначеність у ці переговори.

Згідно з результатами опитування, 82% мешканців Північної Кореї проти надання Україні зброї. Разом із тим більшість корейців визнають, що посилення зв’язків між Росією та КНДР становить загрозу для Сеулу.