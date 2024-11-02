"Розглядаються всі можливі сценарії": очільник МЗС Південної Кореї розповів, чи може Сеул надати Україні зброю

Про це інформує Reuters.

Міністр зазначив, що Сеул стежитиме за розгортанням подій та рівнем залученості північнокорейських військ в Росії і за тим, що КНДР отримає від РФ у відповідь на допомогу.

"Зокрема, ми будемо спостерігати за рівнем участі північнокорейських сил у війні, і якою буде послуга за послугу, яку Північна Корея отримає від Росії. Ми візьмемо всі ці фактори до уваги, перш ніж приймати конкретні рішення", - додав очільник МЗС.

Відповідаючи на запитання, чи може Сеул надіслати зброю Україні, він відповів, що "розглядаються всі можливі сценарії".

Раніше Південна Корея надавала Україні лише нелетальну допомогу, наприклад, обладнання для розмінування, але відмовляла у проханнях про надання зброї.