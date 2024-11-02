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"Розглядаються всі можливі сценарії": очільник МЗС Південної Кореї розповів, чи може Сеул надати Україні зброю

Ольга Бабишена
2 листопада, 2024 субота
00:24
Світ Південна Корея

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юл, відповідаючи на запитання, чи може Сеул надати Україні зброю у відповідь на допомогу КНДР Росії, заявив, що розглядаються всі можливі сценарії

Зміст

Про це інформує Reuters

Міністр зазначив, що Сеул стежитиме за розгортанням подій та рівнем залученості північнокорейських військ в Росії і за тим, що КНДР отримає від РФ у відповідь на допомогу. 

"Зокрема, ми будемо спостерігати за рівнем участі північнокорейських сил у війні, і якою буде послуга за послугу, яку Північна Корея отримає від Росії. Ми візьмемо всі ці фактори до уваги, перш ніж приймати конкретні рішення", - додав очільник МЗС. 

Відповідаючи на запитання, чи може Сеул надіслати зброю Україні, він відповів, що "розглядаються всі можливі сценарії". 

Раніше Південна Корея надавала Україні лише нелетальну допомогу, наприклад, обладнання для розмінування, але відмовляла у проханнях про надання зброї. 

  • 30 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив про необхідність відправити до України спостерігачів та аналітичну групу. 
Теги:
Новини
Україна
КНДР
МЗС
Південна Корея
Війна з Росією
допомога Україні
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