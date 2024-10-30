Міністр оборони Південної Кореї запропонував відправити до України спостерігачів та аналітичну групу
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив про необхідність відправити до України спостерігачів та аналітичну групу
Про це він сказав під час спільного брифінгу з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
"Це очевидне завдання для наших військових ... відправити спостерігачів і аналітичну групу на Російсько-Українську війну. І я б навіть сказав, що якщо ми не надішлемо наших спостерігачів чи аналітичну групу, це означатиме, що ми несумлінно виконуємо свою роботу", - зазначив Кім Йонг Хен.
- Раніше повідомлялося, що цього тижня урядова делегація Південної Кореї прибуде з візитом в Україну, щоб поділитися своїми даними про відправку військ з Північної Кореї до Росії та обговорити співпрацю між Сеулом і Києвом.
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