Міністр оборони Південної Кореї запропонував відправити до України спостерігачів та аналітичну групу

Про це він сказав під час спільного брифінгу з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Це очевидне завдання для наших військових ... відправити спостерігачів і аналітичну групу на Російсько-Українську війну. І я б навіть сказав, що якщо ми не надішлемо наших спостерігачів чи аналітичну групу, це означатиме, що ми несумлінно виконуємо свою роботу", - зазначив Кім Йонг Хен.