Делегація Південної Кореї їде в Україну: мають передати дані про війська КНДР у Росії

Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що візит делегації анонсував президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Під час розмови лідер Південної Кореї повідомив, що 29 жовтня південнокорейська делегація проведе брифінг для Комітету ЄС з питань політики і безпеки, а потім вирушить до України, де планує зустрітися з представниками розвідки й оборонного відомства, щоб обмінятися інформацією з поля бою та обговорити співпрацю.

"Сподіваюся, під керівництвом генерального секретаря Рютте НАТО подвоїть зусилля з моніторингу та блокування незаконних обмінів між Росією та Північною Кореєю в солідарності та координації з усіма країнами учасниками і партнерами Альянсу", - сказав Юн.



Перед цим він мав окрему телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, із якою також поділився інформацією про переміщення військ КНДР до Росії та обговорив співпрацю з Євросоюзом.

Президент Південної Кореї наголосив, що незаконне військове співробітництво між Росією та Північною Кореєю фундаментально підриває заснований на правилах міжнародний порядок і становить загрозу миру на Корейському півострові та в усьому світі.

Він закликав до негайного виведення північнокорейських військ із РФ та припинення військової співпраці між Москвою і Пхеньяном, пообіцявши вивчити спільні з ЄС та його країнами-членами практичні заходи у відповідь.

Свєю чергою Фон дер Ляєн висловила серйозну стурбованість розміщенням військ КНДР у Росії, яке, за її словами, грубо порушує міжнародне право та резолюції Ради Безпеки ООН.



"Глава Єврокомісії сказала, що війська КНДР у Росії є серйозною проблемою, яка ще більше посилить конфлікт в Україні, та підкреслила готовність Брюсселя активно співпрацювати з Сеулом для протидії зростаючим загрозам безпеці", - повідомили в офісі південнокорейського лідера.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Згодом міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР також повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

Пізніше генсек НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії".

Президент Володимир Зеленський під час саміту Україна - Північна Європа заявив, що російська армія вже використовує північнокорейських солдатів на території України.

На тлі зростання занепокоєння щодо причетності Пхеньяна до війни в Україні міністрка закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей прямує до Москви.