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Очільниця МЗС Північної Кореї відвідає РФ на тлі повідомлень про відправку військ

Катерина Єсікова
29 жовтня, 2024 вiвторок
06:16
Світ

Міністрка закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей прямує до Москви на тлі зростання занепокоєння щодо причетності Пхеньяна до війни в Україні

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляє північнокорейська агенція KCNA, делегація на чолі з Чоу вирушила в понеділок з офіційним візитом до Росії, не уточнюючи подробиць.

"Візит глави МЗС КНДР до Російської Федерації відбувається в рамках стратегічного діалогу - після домовленості про зміцнення зв'язків, досягнутої лідерами наших країн під час червневого саміту 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії".

Президент Володимир Зеленський під час саміту Україна - Північна Європа заявив, що російська армія вже використовує північнокорейських солдатів на території України.

Теги:
Росія
КНДР
Війна з Росією
Військові новини
Світ про Україну
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