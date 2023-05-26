В Україні знаходять склади гуманітарки. Куди дівається допомога
26 травня о 17:00 в ефірі You Tube каналу Еспресо у програмі "Війна і волонтери" з ведучою Христиною Парубій говоритимемо з керівником ГО "Нескорені" Олександром Лабецьким
За рік після повномасштабного вторгнення в Україні починають знаходити склади з гуманітарною допомогою. Ще у лютому на Київщині знайшли тонни військової амуніції, продуктів, медичного обладнання. А нещодавно підпільний склад гуманітарної допомоги знайшли у селі під Львовом. Там були харчові продукти, дитячі товари, постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, побутова хімія, одяг. Загалом близько тисячі піддонів. Чий склад - досі не відомо.
Тож, що відбувається зі знайденою гуманітарною допомогою, куди вона далі дівається та як це пов'язано із переслідуваннями волонтерів, які почалися торік?
Олександр Лабецький стане гостем програми "Війна і волонтери".
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