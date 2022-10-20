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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією В Україні знищили російський танковий екіпаж "Горький", - офіцер ЗСУ Штефан

В Україні знищили російський танковий екіпаж "Горький", - офіцер ЗСУ Штефан

20 жовтня, 2022 четвер
12:24
війна з Росією втрати окупантів

На війні РФ проти України ліквідували двох російських танкістів-добровольців, доля ще одного невідома

Про це розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Танковий екіпаж з клікухою "Горький" успішно демобілізувався і став "Екіпаж - 200". Хоча один ще десь заблукав під землею і додому правильно не приїхав", - зауважив він.

  • 20 жовтня Анатолій Штефан писав, що в ході війни Росії проти України ліквідували майорів армії РФ Сергія Клименка та Сергія Плахотніка.

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