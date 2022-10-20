Про це розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Танковий екіпаж з клікухою "Горький" успішно демобілізувався і став "Екіпаж - 200". Хоча один ще десь заблукав під землею і додому правильно не приїхав", - зауважив він.

20 жовтня Анатолій Штефан писав, що в ході війни Росії проти України ліквідували майорів армії РФ Сергія Клименка та Сергія Плахотніка.

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