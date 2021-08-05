В Україні зробили 6 млн щеплень проти COVID-19

Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.



Перше щеплення зробили 95 690 людей, завершили вакцинацію - 63 431 людина.



4 серпня працювали: 880 бригад, 2 667 пунктів щеплення; 281 центр.



Від початку кампанії щеплено 3 855 095 людей, повністю вакциновані – 2 215 230 осіб. Всього зробили 6 070 323 щеплення.

3 серпня 153 258 людей зробили щеплення проти коронавірусу