В Україні зробили 6 млн щеплень проти COVID-19
4 серпня 159 121 людину прищепили від коронавірусу
Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.
Перше щеплення зробили 95 690 людей, завершили вакцинацію - 63 431 людина.
4 серпня працювали: 880 бригад, 2 667 пунктів щеплення; 281 центр.
Від початку кампанії щеплено 3 855 095 людей, повністю вакциновані – 2 215 230 осіб. Всього зробили 6 070 323 щеплення.
- 3 серпня 153 258 людей зробили щеплення проти коронавірусу
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