В Україні зробили вже понад 10 млн щеплень проти COVID-19
В Україні за весь час кампанії вакцинації зробили понад 10 млн щеплень проти коронавірусу. За минулу добу, 7 вересня, вакцинувалися 149 618 людей
Про це повідомляє МОЗ.
"Від початку кампанії з вакцинації зроблено понад 10 млн щеплень від COVID-19", - йдеться в повідомленні.
У свою чергу, 149 618 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 7 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 47 221 людина, повністю імунізовані - 102 397 людей.
Протягом доби працювали:
- 968 мобільних бригад,
- 2 986 пунктів щеплення;
- 335 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 666 019 людей, з них отримали одну дозу – 5 666 017 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 407 024 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 10 073 041 щеплення.
- Нагадаємо, 7 вересня в Україні зафіксували 2 772 нових випадки коронавірусу, з них дітей – 254, медпрацівників – 46.
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