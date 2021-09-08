В Україні зробили вже понад 10 млн щеплень проти COVID-19

Про це повідомляє МОЗ.

"Від початку кампанії з вакцинації зроблено понад 10 млн щеплень від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, 149 618 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 7 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 47 221 людина, повністю імунізовані - 102 397 людей.

Протягом доби працювали:

- 968 мобільних бригад,

- 2 986 пунктів щеплення;

- 335 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 666 019 людей, з них отримали одну дозу – 5 666 017 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 407 024 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 10 073 041 щеплення.

Нагадаємо, 7 вересня в Україні зафіксували 2 772 нових випадки коронавірусу, з них дітей – 254, медпрацівників – 46.

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