В Україні з'явиться нова державна авіакомпанія: Зеленський розкрив назву
Президент Володимир Зеленський розповів, що нова державна авікомпанія називатиметься Українські національні авіалінії (ЮНА)
Про це він заявив на форумі "Велике будівництво: авіа та туризм", повідомляє Укрінформ.
"Було декілька робочих назв. На сьогодні це Ukrainian National Airlines. Дуже символічно, "Українські національні авіалінії" - ЮНА. Як наша держава з великою історією, але завжди енергійна, і юна, й об’єднана", - пояснив президент.
Він додав, що український ринок зараз не готовий повністю реалізувати державні інтереси в галузі авіаперевезень, і анонсував створення національного авіаперевізника.
"Окрім обіцянок, переходимо до практичної реалізації - це наш національний авіаперевізник, створення його, яке буде розпочато, можна сказати, офіційно вже сьогодні. Про це детально далі мої колеги розкажуть", - зазначив Зеленський.
Також він заявив, що економічну доцільність створення національної авіакомпанії підтвердили фахівці з Франції.
"Ідеться не лише про збільшення прибутку та пасажиропотоку, а і в цілому питання статусу, питання іміджу, питання престижу нашої держави. Наш національний авіаперевізник - незалежний авіаперевізник від будь-яких інших груп й інших впливів", - розповів президент.
Крім того, Україна та Франція підписали меморандум про спіпрацю в галузі авіації.
"Меморандум про взаєморозуміння між Мінінфраструктури й Airbus закріплює спільну мету України та Франції - розвиток і співпраця у сфері авіації", - зазначають на офіційному сайті Володимира Зеленського.
Документ визначає алгоритм подальшого співробітництва держав у межах створення національного авіаперевізника, включаючи, але не обмежуючись придбанням повітряних суден.
"Ми бачимо, що в Україні - країні, яка має надзвичайно великий потенціал для туризму, для бізнесу й будь-яких нових можливостей, є великий потенціал для створення нового перевізника", - наголосив віцепрезидент Airbus у Європі й Центральній Азії Кімон Сотіропулос.
Він додав, що національний авіаеревізник України створять "з нуля", тож можна буде одразу інвестувати в досконаліші технології, у кращий авіаційний флот, який залишатиме менше вуглецевого сліду, споживатиме менше палива, а отже, менше шкодитиме довкіллю.
- У квітні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію.
- У серпні 2021 року повідомляли що авіакомпанію хочуть створити до кінця року.
- Верховна Рада ухвалила законопроєкт №6298, який передбачає виділення 2,5 млрд на дороги, інфраструктурну субвенцію та на національного авіаперевізника.
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