В Україну 1 лютого прийде невеликий сніг, дощ і ожеледиця, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в етері Еспресо.TV.



У ніч на 1 лютого українцям слід чекати -2...-8°C, а вдень температура повітря підніметься до -3..+2°C .



Також синоптик попереджає про ожеледицю.



Суттєвих опадів в Україні не буде. У Карпатах і прилеглих областях імовірний невеликий сніг. На Одещині йтиме несуттєвий дощ, а на Сумщині - сніг.



Вітер західного напрямку вщухне до помірного.



У Києві вночі на 1 лютого варто очікувати до -5°C , а вдень - 0...-2°C . Утримуватиметься ожеледиця, але сильного снігу не буде.



Надалі переважатиме помірно холодна погода з короткочасним стрибком до помірних морозів 4-5 лютого.

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