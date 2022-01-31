В Україну 1 лютого прийде невеликий сніг, дощ і ожеледиця, - синоптик Наталка Діденко
1 лютого Україну накриють несильні сніг і дощ, ожеледиця та мороз
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в етері Еспресо.TV.
У ніч на 1 лютого українцям слід чекати -2...-8°C, а вдень температура повітря підніметься до -3..+2°C .
Також синоптик попереджає про ожеледицю.
Суттєвих опадів в Україні не буде. У Карпатах і прилеглих областях імовірний невеликий сніг. На Одещині йтиме несуттєвий дощ, а на Сумщині - сніг.
Вітер західного напрямку вщухне до помірного.
У Києві вночі на 1 лютого варто очікувати до -5°C , а вдень - 0...-2°C . Утримуватиметься ожеледиця, але сильного снігу не буде.
Надалі переважатиме помірно холодна погода з короткочасним стрибком до помірних морозів 4-5 лютого.
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