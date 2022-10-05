Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Щороку в Україні реєструють випадки цього небезпечного захворювання, яке переносять не тільки дикі, а й домашні тварини. Зокрема цього року трапився випадок смерті від сказу – померла молода жінка, яка не пройшла екстреної вакцинопрофілактики. Ліків проти цієї хвороби не існує. Зі 100 хворих помирають майже всі. Єдиний шанс запобігти розвитку сказу після укусу твариною – екстрено вакцинуватися. Рятівну вакцину в Україну доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Кошти на її придбання виділив уряд Італії

Наразі Україна отримує вакцини, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів – Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Україна), урядів Японії та Італії. Це вакцини від поліомієліту, дифтерії та правця, кору, краснухи, паротиту і сказу. Загалом в Україну як гуманітарна допомога надійшло понад 1,5 мільйона доз вакцин.

Наприкінці серпня ЮНІСЕФ розпочав постачання в Україну 30 автомобілів для транспортування вакцин, 14 з яких уже передали обласним Центрам контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Україна однією з перших з-поза меж ЄС отримала вакцину проти штаму "Омікрон".