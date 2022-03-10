На Україну насуваються сніг, сильний вітер і морози до -14°C, - синоптик Наталка Діденко
11 березня Україну накриють морози, у деяких областях буде сніжити й завіватиме сильний вітер
Про це вона повідомила у facebook.
11 березня найхолоднішими в Україні очікуються Харківська, Сумська, Полтавська, частина Луганської областей - вночі до -9…-14°C, вдень до -4…-8°C.
На решті території України найближчої ночі -5…-10°C, вдень -1…-4°C.
Сильний вітер залишається завтра на Півдні, Сході, у Центрі.
Сніг, періодичний, ймовірний у південній частині, у східних областях, у Центрі (окрім Вінниччини).
На Заході та Півночі - без опадів, лише в Сумській області є можливість снігу.
У Києві в п‘ятницю, 11 березня, буде багато сонця вдень. Хоча ніч передбачається морозною, -6…-8°C, завтра вдень близько нуля - сонечко постарається. Без опадів.
Ніч на суботу, 12 березня, буде особливо дошкульно морозною у Харківській, Сумській, Полтавській областях - мінімально можливо -12…-19°C.
Але вже з 13 березня морози відступатимуть.
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