В Україну повернули ще двох незаконно вивезених до РФ дітей
За сприяння Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в Україну вдалося повернути ще двох дітей, незаконно вивезених на територію РФ
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Йдеться про дівчат віком 13 і 15 років, які разом із мамою були депортовані з Луганської області до Рязані. У Росії мама померла, а діти потрапили в сиротинець.
Окрім цього, як повідомили в Мінреінтеграції, до відомства звернулася старша сестра дівчат, яка зі своєю сім’єю встигла евакуюватися у Волинську область. Усі разом пройшли шлях від оформлення опіки над дітьми до їхнього повернення на батьківщину.
Міністерство зокрема висловило подяку за допомогу благодійній організації "СОС Дитячі містечка в Україні", Державній прикордонній службі України, а також Службі у справах дітей Колківської селищної ради (Волинська область).
"Злагоджена робота тривала близько півтора місяця. І ось нарешті чергова, але вкрай важлива для нашої держави перемога: українські діти мають бути в Україні. Дівчата возз’єднались з родиною і перебувають у цілковитій безпеці. Вони огорнуті теплом та турботою рідних людей", – зазначили в міністерстві.
За даними Мінреінтеграції, станом на сьогодні сім’я перебуває у Волинській області.
- 5 лютого МВС України оприлюднило правила в’їзду в Україну дитини - громадянина України з іноземним свідоцтвом про народження.
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