МВС оприлюднило правила в'їзду дитини в Україну з іноземним свідоцтвом про народження
МВС України оприлюднило правила в’їзду в Україну дитини - громадянина України з іноземним свідоцтвом про народження
Про це відомство повідомило в telegram.
Правила в’їзду в Україну дитини - громадянина України, яка народилася за кордоном і має іноземне свідоцтво про народження, такі:
у супроводі своїх законних представників, наприклад батьків, опікунів тощо – на підставі посвідчення особи на повернення в Україну.
Ще один варіант: якщо інформацію про дитину внесено у закордонний паспорт її законного представника під час воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування.
"Тобто для того, щоб приїхати з дитиною, народженою за кордоном, в Україну, обов’язково необхідно отримати підтверджуючий документ", - зазначається в дописі.
- 3 лютого президент України Володимир Зеленський анонсував реформу системи інтернатів в Україні.
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