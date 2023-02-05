МВС оприлюднило правила в'їзду дитини в Україну з іноземним свідоцтвом про народження

Про це відомство повідомило в telegram.

Правила в’їзду в Україну дитини - громадянина України, яка народилася за кордоном і має іноземне свідоцтво про народження, такі:

у супроводі своїх законних представників, наприклад батьків, опікунів тощо – на підставі посвідчення особи на повернення в Україну.

Ще один варіант: якщо інформацію про дитину внесено у закордонний паспорт її законного представника під час воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування.

"Тобто для того, щоб приїхати з дитиною, народженою за кордоном, в Україну, обов’язково необхідно отримати підтверджуючий документ", - зазначається в дописі.