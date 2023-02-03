"У дітей має бути родина": Зеленський анонсував реформу системи інтернатів в Україні
Президент України Володимир Зеленський анонсував реформу системи інтернатів в Україні
Про це він повідомив під час вечірнього звернення.
"Для мене дуже важливо, що є конкретика і щодо таких напрямів, як, наприклад, заміна системи дитячих інтернатів у нашій країні на іншу систему. Більш цивілізовану та дружню до дітей, які, на жаль, не мають батьківського піклування.
У дітей має бути родина", - заявив він.
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Зокрема Зеленський зазначив, що виховання дітей у дитячих будинках сімейного типу – це краще, ніж стара система інтернатів.
"Ми зробимо цю реформу разом із Євросоюзом. Буде створений відповідний офіс, який відповідатиме за цю реформу. І вже окреслені попередні домовленості щодо цієї реформи", - наголосив президент.
- 3 лютого стало відомо, що вперше у спільній заяві саміту Україна-ЄС зафіксовані наміри Києва почати переговори про вступ і зробити це якнайшвидше.
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