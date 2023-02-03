Про це він повідомив під час вечірнього звернення.

"Для мене дуже важливо, що є конкретика і щодо таких напрямів, як, наприклад, заміна системи дитячих інтернатів у нашій країні на іншу систему. Більш цивілізовану та дружню до дітей, які, на жаль, не мають батьківського піклування.

У дітей має бути родина", - заявив він.

Читайте також: "Захист спільних цінностей": Зеленський подякував Мішелю та фон дер Ляєн за підтримку України і зміцнення єдності в Європі

Зокрема Зеленський зазначив, що виховання дітей у дитячих будинках сімейного типу – це краще, ніж стара система інтернатів.

"Ми зробимо цю реформу разом із Євросоюзом. Буде створений відповідний офіс, який відповідатиме за цю реформу. І вже окреслені попередні домовленості щодо цієї реформи", - наголосив президент.