Про це інформує в телеграмі міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України", - йдеться в повідомленні.

У Мінреінтеграції запевнили що повернення тіл відбулось відповідно до норм Женевської конвенції.