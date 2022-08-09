В Україну повернули тіла 17 загиблих захисників
9 серпня обміняли 17 українських полеглих захисників
Про це інформує в телеграмі міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України", - йдеться в повідомленні.
У Мінреінтеграції запевнили що повернення тіл відбулось відповідно до норм Женевської конвенції.
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