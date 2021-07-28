В Україну прибули понад 52 тис. доз вакцини AstraZeneca від Естонії

Про це повідомляє АрміяInform.



"Поблизу Борисполя здійснив посадку літак Міністерства оборони Естонії, на борту якого представники Міністерства соціальних справ та Департаменту охорони здоров’я Естонії привезли в Україну понад 52 тисячі доз вакцини виробництва AstraZeneca. Усього, за рішенням естонського уряду, в Україну буде передано 200 тис. доз вакцини", - йдеться у повідомленні.



52 800 доз препарату спрямують переважно для щеплення українських резервістів.



За словами представниці естонської делегації Ірини Філіппової, препарат доставлений у нашу країну з дотриманням усіх необхідних температурних умов, за чим ретельно слідкували під час польоту.



Зі свого боку Міністр охорони здоров’я і праці Естонії Танела Кііка підкреслив, що для того, щоб зупинити глобальну пандемію COVID-19, потрібно досягнути достатнього рівня вакцинації в усіх державах.

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