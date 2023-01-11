В Україну приїхали мери столиць Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини

Про це інформує Polsat News.

Мер Варшави Рафал Тшасковський поїхав до Києва. Планує зустріч із міським головою Віталієм Кличком.

Також відомо про до української столиці прибули очільники Праги, Будапешта та Братислави.

Деталі візиту мерів поки не повідомляють.

Це перша поїздка Рафала Тшасковського до Києва після початку війни. Міський голова Варшави відвідував нашу столицю до початку повномасштабної війни 15 лютого 2022 року.