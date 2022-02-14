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Загроза нового вторгнення РФ: цього тижня Україну відвідають очільники МЗС Італії, Британії та маршалок Сейму Польщі

14 лютого, 2022 понедiлок
17:25
Суспільство Україна прапор

Протягом цього тижня Україну відвідують з візитами голови МЗС Італії і Великої Британії Луїджі Ді Майо і Ліз Трасс, маршалок Сейму Польщі Томаш Ґродзький, а також міський голова Варшави Рафал Тшасковський і міський голова Праги Зденек Гржиб

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на МЗС України у Facebook та агентство PAP.

"У вівторок разом із міським головою Праги Зденеком Гржибом, від імені Пакту вільних міст, ми їдемо до Києва на зустріч з мером Віталієм Кличком. У цей важкий час ми солідарні з Україною" - заявив Тшасковський у соцмережах.

У понеділок, 14 лютого, візит міських голів підтвердила мерія Варшави.

"У вівторок (15 лютого, - ред.) мер Рафал Тшасковський прибуде до міського голови Києва разом з мером Праги як представники Пакту вільних міст. Вони їдуть до пана Віталія Кличка, аби висловити підтримку для Києва і солідарність з Україною. Цей дуже короткий візит відбудеться завтра" - сказала речниця мерії Варшави Моніка Беут-Лутик.

У середу, 16 лютого, Україну відвідає міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо, 17-18 лютого - маршалок Сейму Польщі Томаш Ґродзький.

Також 17-18 лютого в Україні з візитом перебуватиме державна секретарка у закордонних справах і у справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс.

"Київ перетворився на центр тяжіння міжнародної політики. Цього тижня ми продовжуємо приймати іноземних гостей. Це важливий елемент нашої стратегії стримування Росії від подальшого загострення ситуації. Вдячний нашим партнерам за підтримку України в цей напружений час», - цитує міністерство голову української дипломатії Дмитра Кулебу.
 

  • Нагадаємо, 14 лютого в Україну прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він анонсував виділення нових кредитів для України та заявив, що подальша військова агресія Росії проти України потягне за собою серйозні політичні й економічні санкції.

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