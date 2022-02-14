Шольц анонсував виділення нових кредитів для України, один з них - на €150 млн

Про це він заявив під час брифінгу за підсумками зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.



"Я можу вас запевнити в тому, що ми будемо продовжувати підтримку, тому я радий, що можу сьогодні оголосити швидку виплату 150 млн євро з поточного незв'язаного фінансового кредиту. І можу оголосити новий незв'язаний фінансовий кредит", - сказав Шольц.



Також він повідомив, що між Україною та Німеччиною існують міцні економічні відносини.



"Я можу вас запевнити в тому, що ми надалі підтримуємо вас, в тому числі заохочуємо німецьких інвесторів", - додав канцлер.



Нагадаємо, що міністерство закордонних справ ФРН закликало німецьких громадян залишити Україну, якщо їхнє перебування там необов'язкове.

Також українське Міністерство оборони отримало офіційний лист від Німеччини, яка підтвердила військову допомогу Україні у вигляді 5 тис. шоломів.