Шольц анонсував виділення нових кредитів для України, один з них - на €150 млн
Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Німеччина виділить Україні нові фінансові кредити, один з яких на суму 150 млн євро
Про це він заявив під час брифінгу за підсумками зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.
"Я можу вас запевнити в тому, що ми будемо продовжувати підтримку, тому я радий, що можу сьогодні оголосити швидку виплату 150 млн євро з поточного незв'язаного фінансового кредиту. І можу оголосити новий незв'язаний фінансовий кредит", - сказав Шольц.
Також він повідомив, що між Україною та Німеччиною існують міцні економічні відносини.
"Я можу вас запевнити в тому, що ми надалі підтримуємо вас, в тому числі заохочуємо німецьких інвесторів", - додав канцлер.
- Нагадаємо, що міністерство закордонних справ ФРН закликало німецьких громадян залишити Україну, якщо їхнє перебування там необов'язкове.
- Також українське Міністерство оборони отримало офіційний лист від Німеччини, яка підтвердила військову допомогу Україні у вигляді 5 тис. шоломів.
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