Німеччина також закликала своїх громадян залишити Україну

Про це повідомляє МЗС Німеччини.

Відомство стверджує, що напруженість у відносинах між Росією та Україною в останні дні продовжує зростати на тлі масової присутності та пересування російських військових частин біля кордонів України.

"Якщо ви зараз перебуваєте в Україні, то враховуйте, чи потрібне ваше перебування там. Якщо ні, то виїжджайте у короткостроковій перспективі", - йдеться у заяві МЗС.

Також зазначається, що генконсульство у Дніпрі тимчасово припиняє роботу. Агентство dpa передає, що воно переїжджає до Львова, щоб співробітники перебували подалі від лінії зіткнення на Донбасі.

Нагадаємо, 12 лютого Державний департамент наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади.

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