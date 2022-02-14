Подальша військова агресія Росії проти України потягне за собою серйозні політичні й економічні санкції, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що подальша агресія РФ проти України матиме для Росії серйозні політичні, економічні й геостратегічні наслідки
Про це він повідомив під час брифінгу 14 лютого, передає Еспресо.TV.
"Для федерального уряду Німеччини зрозуміло, що подальша військова агресія (РФ - ред.) проти України потягне за собою серйозні політичні, економічні і геостратегічні наслідки для Росії. Це я підкреслю і завтра у Москві", - сказав Шольц.
Він подякував українському уряду за розважливу і стриману реакцію на складну і загрозливу ситуацію на кордонах України і закликав до продовження цієї політики.
"Наша спільна мета - уникнення ескалації. Задля цього ми працюємо на всіх рівнях, дуже інтенсивно, тісно і довірливо. Дуже важливі також прямі перемовини з Києвом і Москвою. Ми готові до серйозного діалогу з Росією про питання європейської безпеки. НАТО і США надали Росії конкретні пропозиції, які ми підтримуємо. І ми очікуємо зараз від Росії реакцію, відповідь", - зазначив канцлер Німеччини.
Він наголосив на користі у перемовинах в рамках ОБСЄ і закликав скористатися пропозиціями до діалогу. За словами Шольца, у випадку військової ескалації з боку РФ Німеччина застосує проти неї санкції.
"Ми закликаємо всіх скористатися пропозиціями до діалогу. Я ще раз хочу сказати: на випадок військової ескалації ми готові на далекосяжні, ефективні санкції, узгоджені з нашими союзниками, щоб чітко сказати: якщо Росія знову порушить територіальну цілісність України, ми знаємо, що нам слід зробити", - зазанчив канцлер.
- Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що нове вторгнення Росії на українську територію буде коштувати дуже дорого.
- 14 лютого Шольц повідомив, що Німеччина виділить Україні нові фінансові кредити, один з яких на суму €150 млн.
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