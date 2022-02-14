Подальша військова агресія Росії проти України потягне за собою серйозні політичні й економічні санкції, - Шольц

Про це він повідомив під час брифінгу 14 лютого, передає Еспресо.TV.



"Для федерального уряду Німеччини зрозуміло, що подальша військова агресія (РФ - ред.) проти України потягне за собою серйозні політичні, економічні і геостратегічні наслідки для Росії. Це я підкреслю і завтра у Москві", - сказав Шольц.



Він подякував українському уряду за розважливу і стриману реакцію на складну і загрозливу ситуацію на кордонах України і закликав до продовження цієї політики.



"Наша спільна мета - уникнення ескалації. Задля цього ми працюємо на всіх рівнях, дуже інтенсивно, тісно і довірливо. Дуже важливі також прямі перемовини з Києвом і Москвою. Ми готові до серйозного діалогу з Росією про питання європейської безпеки. НАТО і США надали Росії конкретні пропозиції, які ми підтримуємо. І ми очікуємо зараз від Росії реакцію, відповідь", - зазначив канцлер Німеччини.



Він наголосив на користі у перемовинах в рамках ОБСЄ і закликав скористатися пропозиціями до діалогу. За словами Шольца, у випадку військової ескалації з боку РФ Німеччина застосує проти неї санкції.



"Ми закликаємо всіх скористатися пропозиціями до діалогу. Я ще раз хочу сказати: на випадок військової ескалації ми готові на далекосяжні, ефективні санкції, узгоджені з нашими союзниками, щоб чітко сказати: якщо Росія знову порушить територіальну цілісність України, ми знаємо, що нам слід зробити", - зазанчив канцлер.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що нове вторгнення Росії на українську територію буде коштувати дуже дорого.

14 лютого Шольц повідомив, що Німеччина виділить Україні нові фінансові кредити, один з яких на суму €150 млн.