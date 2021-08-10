В Україну привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика
В Україну вперше за 311 років доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика
Про це повідомили в Офісі президента в коментарі РБК-Україна.
"Сьогодні вона вже буде доставлена в Софію Київську, де Конституцію виставлять для перегляду", - повідомили в ОПУ.
У свою чергу, представник парламенту в КСУ Ольга Совгиря також повідомила в соцмережах, що Конституція вже в Україні.
"Вперше за 311 років в Україну доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика! Очікуємо на експонування до Дня незалежності. Три її копії, передані Швецією, вже експонуються в Україні: у Парламенті та Офісі Президента! Третя копія буде передана в Конституційний Суд після його реформування", - написала вона.
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