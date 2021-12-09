В Україну прийдуть рвучкий вітер і потепління, - синоптик Наталка Діденко про погоду 10 грудня
У п'ятницю, 10 грудня, українцям слід очікувати різкого вітру, потепління і опадів
Про це повідомляє у Telegram синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.
10 грудня південно-східний вітер може сягати штормових значень - до 15-22 м/с. На заході та сході України вітер буде стриманішим, але також рвучким.
У більшості областей країни очікується потепління до +5...+9°C, на півдні +7...+12°C , у Криму - до +12...+15°C. На заході України буде 0...+4°C .
Дощ і мокрий сніг найбільш імовірні на Вінниччині, Житомирщині, Одещині, а також у західних регіонах України. У більшості областей погода буде сухою.
Крім того, синоптик попереджає про тумани й ожеледь.
У Києві 10 грудня буде хмарна та вогка погода, але сильних опадів не очікується. Температура повітря підніметься до +7..+8°C . Також у Києві очікується сильний південно-східний вітер.
На вихідних на всій території України, крім західних областей, буде тепла погода, а 13 грудня слід чекати похолодання.
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